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الرياضة

أندية للسلة ممنوعة من الكأس

منذ 50 ثانية
المعارضون شككوا في مصداقية صرف الدعم قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة تقديم دعم مالي للأندية المنخرطة والمشاركة في البطولة الوطنية بجميع أقسامها، خلال الموسم الرياضي الجاري، وحصر المنافسة على كأس العرش، على أندية القسم الممتاز فقط. وأعلنت جامعة السلة أنها عقدت اجتماعا، وحددت اليوم (الأربعاء) وغدا (الخميس)، موعدا لإجراءأكمل القراءة »


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منذ 50 ثانية
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