الصباح الفني
عاهد: المسيح مر من الجديدة
كيف جاء ولع الكاتب سعيد عاهد بالفنون التشكيلية؟ تسألني من أنا؟! مثل جميع المغاربة أبناء جيلي الذي كُتب لهم أن يدرسوا في “لَمسيد” وفي المدرسة العمومية، أنا متعدد. نحن جيل متعدد اللغات والثقافات، والاهتمامات والهوى. مدمنين على القراءة كنا. وعلى العروض المسرحية والأفلام السينمائية. والفضل يعود لأساتذتنا المتميزين، وللحركة الجمعوية.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا