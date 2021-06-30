أسواق
فاس تستفيق ببطء
إقبال السياح على المدينة وارتفاع في عدد ليالي المبيت بالفنادق انتعشت عدة قطاعات اقتصادية نسبيا وتدريجيا في المدن السياحية بجهة فاس، بعد التخفيف من الحجر الصحي وتزامنا مع عودة العمال المغاربة المهاجرين، خاصة بإفران ومكناس وفاس. لكن ليس بمستوى تطلعات مهنيي السياحة والمطاعم وأرباب الفنادق التي ما زال بعضها مغلقا.أكمل القراءة »
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