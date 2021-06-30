أسواق
مراكش تستعيد أجواء البهجة
السياحة تنعش نشاط الفنادق والمهاجرون يحيون قطاع كراء السيارات عادت عجلة الحركة السياحية بمراكش إلى الدوران، بعد توقف دام أكثر من عام، بسبب انتشار وباء كورونا، إذ استأنف مهنيو القطاع السياحي والمقاولات والحرفيون الذين يرتبط عملهم بالسياحة نشاطهم، عقب إعلان تخفيف قيود الحجر الصحي. وانتعش نشاط المؤسسات السياحية وبعض أنواعأكمل القراءة »
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