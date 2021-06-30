أسواق
تخفيف الحجر يعيد الأمل لمكناس
مهنيو الحفلات وحرفيو الصناعة التقليدية يستأنفون نشاطهم بعد شهور من الإغلاق، استعاد مهنيو القطاع السياحي بمكناس أنشطتهم تدريجيا، مفعمين بأمل كبير في طي صفحة الأزمة المالية الخانقة التي ترتبت عن انتشار جائحة كوفيد 19، ما مكن المهنيين من استئناف نشاطهم، بأمل التخفيف من وقع المأزق الذي عاشوه منذ اندلاع الأزمةأكمل القراءة »
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