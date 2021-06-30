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حوادث

هجرة سرية وتهريب مخدرات بأولاد غانم

منذ 31 ثانية
علمت “الصباح” من مصادرها، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأولاد غانم التابع للقيادة الجهوية للجديدة ، وبتنسيق تام مع عناصر الدرك البحري والبحرية الملكية وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، تمكنت، السبت الماضي، من تفكيك شبكة متخصصة في الهجرة السرية والاتجار في البشر وتهريب المخدرات. وأَضافت المصادر ذاتها، أن عناصرأكمل القراءة »


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منذ 31 ثانية
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