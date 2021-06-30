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حوادث

غرق شقيقتين في نهر سبو

منذ 31 ثانية
غرقت تلميذتان شقيقتان في عقدهما الثاني، مساء الجمعة الماضي، أثناء محاولتهما السباحة بنهر سبو بمحاذاة منزل عائلتهما بدوار بني وكيل بجماعة الولجة بقرية با محمد، في سادس حالة غرق تلاميذ بوديان وسدود إقليم تاونات، والثامنة بالجهة في أقل من شهر ونصف. وانتشلت عناصر الوقاية المدنية بالورتزاغ بدعم من شباب الدوار،أكمل القراءة »


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منذ 31 ثانية
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