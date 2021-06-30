الأولى
“شناقة” الانتخابات يلعبون ورقة “الأكباش”
مرشحون يبرمون صفقات مع “الكسابة” ويشرعون في إحصاء زبنائهم الانتخابيين أبرم مرشحون إلى الانتخابات المقبلة، صفقات مبكرة مع مالكي رؤوس أغنام (الكسابة)، من أجل توزيعها على زبنائهم الانتخابيين، إذ يتزامن عيد الأضحى، مع بدء الحملة الانتخابية السابقة لأوانها، التي انخرط فيها عشرات منهم. وشرع وكلاء لوائح انتخابية، في إحصاء زبنائهمأكمل القراءة »
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