وطنية
الملك يضع قانون إطار للإصلاح الجبائي
المجلس الوزاري يصادق على نظام قادر على تمويل السياسات العمومية وتحقيق الإدماج والتماسك الاجتماعي صادق المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك، المنعقد أول أمس (الاثنين) بفاس، على مشروعي قانون إطار يهمان ورشين كبيرين لهما علاقـــــة بمستقبل النموذج التنموي وبتمويل السياسات العمومية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتعلق الأمر بالإصلاح الجبائي، وإصلاح المؤسساتأكمل القراءة »
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