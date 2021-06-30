الأولى
صفقات وهمية أمام جرائم الأموال
مستثمر إيطالي يتهم مستشارا سابقا بوزارة النقل بالنصب عليه في ملايين فجر مستشار قانوني لمجموعة من الشركات الإيطالية يدعى “جييوا شينو فيسوري”، مساء أول أمس (الاثنين)، أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، معطيات خطيرة في شأن النصب عليه، من قبل مستشار سابق لعبد العزيز رباح، وزير النقل والتجهيزأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا