الصباح الفني
قالوا
بلمير كتبت المغنية رجاء بلمير، تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيها “ليس كل ما في القلب يحكى، فبعض الصمت أجمل”. جوليا كتبت المغنية جوليا المغربية على صفحتها الخاصة بفيسبوك تدوينة قالت فيها “نتجاهل الكثير، ليس لأننا لا نرى، بل لأن القلب ارتوى شبعا مما رأى”. زيادي كتبت الفنانة هند زيادي علىأكمل القراءة »
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