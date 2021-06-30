أسواق
طنجة… عودة الحياة لبوابة الشمال
مهنيو السياحة والخدمات يتنفسون الصعداء والمدينة تستعيد أجواء الليل عاشت طنجة منذ تسجيل المغرب أول حالة إصابة بفيروس “كوفيد 19″، وضعا استثنائيا صعبا أثر بشكل كبير وبمستويات كارثية على قطاعات مختلفة، من بينها قطاع السياحة والأنشطة الخدماتية المرتبطة به، بما فيها الفندقة ووكالات الأسفار والنقل السياحي وتأجير السيارات… ورغم كلأكمل القراءة »
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