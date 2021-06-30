الرياضة
الرماش يمهد لثورة بـ “الكاك”
علمت «الصباح» أن علي الرماش، رئيس النادي القنيطري، يمهد لثورة بالفريق، في حال استمراره رئيسا، بعد الجمع العام المقبل. وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس الحالي حدد شروطا لبقائه على رأس المكتب المسير، تتمثل في إبعاد مسيرين لم يقدموا الإضافة المطلوبة، طيلة السنوات الماضية، وجلب آخرين قادرين على مساعدة النادي. وأضافتأكمل القراءة »
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