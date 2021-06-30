الرياضة
“طاس” تصدم بومل
الجامعة تنتظر رد المحكمة في الطعن الذي تقدمت به ضد النزاعات رفضت محكمة التحكيم الرياضي مطالبة الفرنسي باتريك بومل، المدرب المساعد السابق بالمنتخب الوطني، بمستحقاته كاملة، عن الفترة التي قضاها في الإدارة التقنية. وأيدت “طاس” قرار لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي “فيفا”، في نزاع بومل مع جامعة كرة القدم، القاضيأكمل القراءة »
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