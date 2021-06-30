حوادث
اعتقال نائب رئيس جماعة متلبسا بالسرقة
ضبطت لديه ملابس داخلية للنساء وبذلة رياضية واتهم خصومه بنصب كمين له أسقط رجال الأمن الخاص العاملون بأحد الأسواق التجارية الكبرى بعمالة المحمدية، نائبا لرئيس جماعة عين حرودة التابعة لعمالة المحمدية، متلبسا بسرقة عدد من البضائع، مجملها عبارة عن ملابس داخلية نسائية. وأوردت مصادر عليمة لـ”الصباح”، أن إدارة السوق التجاريأكمل القراءة »
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