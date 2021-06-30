حوادث
القضاء ينتصر لأول نائبة سلالية
ألغى قرار عزلها من منصبها لعدم ثبوت صحة السبب المؤسس عليه القرار انتصرت المحكمة الإدارية بالرباط، لأول نائبة سلالية عمدت وزارة الداخلية من خلال قرار عاملي إلى عزلها من منصبها بعلة أنها خرقت أحكام القانون رقم 62-17 بشأن شروط وضع لائحة ذوي الحقوق دون احترام شروط الإقامة، وعدم التبليغ عنأكمل القراءة »
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