الصباح الفني
لقطات
لوح رملي عمره 2600 عام عثر مزارع في مصر على لوح رملي يعود تاريخه إلى 2600 عام، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية. ويبلغ ارتفاع اللوح أو “الشاهد” نحو 91 بوصة (2.3 متر) وعرضه 41 بوصة (نحو متر واحد)، وعثر عليه يونيو الجاري من قبل مزارع كان يحرث أرضه في محافظةأكمل القراءة »
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