الرياضة
شينة يغيب أمام الرجاء
يفتقد يوسفية برشيد مدافعه الأيمن يوسف شينة، في مباراة الرجاء الرياضي، اليوم (الأربعاء)، بالملعب البلدي، لحساب الدورة 24 من بطولة القسم الأول، لجمعه ثمانية إنذارات. ويؤثر غياب شينة على دفاع يوسفية برشيد، كما تحوم الشكوك حول مشاركة الحارس محمد بوجاد، الذي يخضع لفترات علاج مكثفة، من أجل تمكينه من حضورأكمل القراءة »
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