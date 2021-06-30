fbpx
الرياضة

مكتب الزمامرة يصفح عن دحدوح

منذ 3 دقائق
قرر نهضة الزمامرة لكرة القدم العفو عن المهاجم لحسن دحدوح، والسماح له بالعودة إلى تداريب الفريق الأول. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن إدارة الفريق الدكالي اشترطت تقديم اللاعب اعتذارا، وهو ما قام به، وبعدها تم منحه الضوء الأخضر لاستئناف تداريبه رفقة فريق الكبار، الذي يستعد لمواجهة أولمبيك آسفي، غداأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى