الرياضة
مكتب الزمامرة يصفح عن دحدوح
قرر نهضة الزمامرة لكرة القدم العفو عن المهاجم لحسن دحدوح، والسماح له بالعودة إلى تداريب الفريق الأول. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن إدارة الفريق الدكالي اشترطت تقديم اللاعب اعتذارا، وهو ما قام به، وبعدها تم منحه الضوء الأخضر لاستئناف تداريبه رفقة فريق الكبار، الذي يستعد لمواجهة أولمبيك آسفي، غداأكمل القراءة »
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