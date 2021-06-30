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الرياضة

16 لاعبا في معسكر منتخب السلة

منذ دقيقتين
الحمراني استدعى 10 لاعبين من الجيش والفتح لمباراة أوغندا يدخل المنتخب الوطني لكرة السلة، غدا (الخميس)، في معسكر تدريبي مغلق في الرباط، تحضيرا للمباراة التي تجمعه بنظيره الأوغندي في ثامن يوليوز المقبل بقاعة فتح الله البوعزاوي بسلا، لحساب تصفيات المجموعة الخامسة، المؤهلة إلى نهائيات البطولة الإفريقية (أفرو باسكيط). ووجه لبيبأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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