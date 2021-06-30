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أنغام تحيي حفلا بدار الأوبرا تحيى النجمة أنغام، غدا (الخميس)، حفلا غنائيا كبيرا على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، ومن المنتظر أن تقدم لجمهورها عددا كبيرا من أغانيها القديمة والحديثة. وتعد أولى حفلات النجمة أنغام بعد طرح أغنيتها الأخيرة “أنا بعت كثير” علىأكمل القراءة »
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