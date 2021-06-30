حوادث
عصابة تهريب دولي تدهس دركيين
نقل أحدهم إلى المستشفى العسكري وحجز ما يزيد عن طنين من الشيرا دهس أفراد عصابة دولية لتهريب المخدرات، مساء أول أمس (الاثنين)، فرقة لكوكبة الدراجات النارية بمركز «النخاخصة»، على الطريق السيار ضواحي القنيطرة، على الساعة العاشرة ليلا، وأصابوا دركيا بكسر مزدوج نقل إثره نحو مستعجلات المستشفى العسكري بالرباط، قصد تلقيأكمل القراءة »
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