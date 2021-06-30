الرياضة
الرجاء يرفض تسريح مالانغو
أسباب عديدة تدفع الفريق لعدم «بيع» مهاجمه الكونغولي بعد نهاية الموسم ذكرت مصادر مطلعة أن الكونغولي بين مالانغو ومسؤولي فريقه الرجاء الرياضي، لا ينوون إنهاء التعاقد بينهم في المرحلة المقبلة، وأنه لن يتم تسهيل انتقاله لناد آخر، رغم الظروف المالية الصعبة للنادي. وأوضحت المصادر نفسها، أن مالانغو لن يرحل حتى لوأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا