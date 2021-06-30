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الرياضة

فتح الناظور ينتعش بـ 60 مليونا

منذ 15 ثانية
ذكر مصدر مطلع أن عمالة الناظور أشرت على النقطة المخصصة لدعم الأندية الرياضية، من قبل المجلس الجماعي لبلدية المدينة. وأضاف المصدر نفسه أن المجلس صرف الدعم المخصص للجمعيات الرياضية، ضمنها فتح الناظور. وحسب المصدر ذاته، فإن الفريق سيتسلم في غضون الأيام القليلة المقبلة مبلغا ماليا قدره 60 مليون سنتيم. ووافقأكمل القراءة »


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منذ 15 ثانية
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