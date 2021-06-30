الرياضة
الدرك يفوت ملعبه لفريق الجيش
عزز الجيش الملكي بنيته التحتية الرياضية، بإلحاق ملعب الدرك الملكي بالمركز الرياضي العسكري بالمعمورة، إضافة إلى إجراء بعض التعديلات على عشب بعض الملاعب. وعلمت “الصباح”، أن الجنرال محمد حرمو، رئيس الفريق العسكري، قرر تعزيز البنيات التحتية الرياضية، من خلال إلحاق ملعب الدرك الملكي بالمركز الرياضي العسكري، بعد تكسيته بالعشب الاصطناعيأكمل القراءة »
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