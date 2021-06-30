وطنية
جبهة مدنية ضد الشعبوية
أشعلت بؤر الحملات الانتخابية المبكرة وتحركات الكواليس، الهادفة إلى تكريس الوضع كما هو عليه، فتيل حراك مدني، لإقامة جبهة إنقاذ من العبث السياسي والتصدي لعودة شبح الشعبوية، بدأت شرارته من فاس التي توحدت فيها قوى المجتمع المدني ضد عودة الراغبين في الانتقام. وتستعد فعاليات جمعوية لإطلاق حملة توعية تستهدف مرشحينأكمل القراءة »
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