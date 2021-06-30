الصباح الفني
لمجرد و”كاليما” في “انت حياتي”
أغنية جديدة باللغة الإسبانية صورت على طريقة فيديو كليب أزاح المغني سعد لمجرد، الستار عن بعض تفاصيل أحدث أغانيه، ويتعلق الأمر بأغنية سيطرحها خلال الأسابيع المقبلة بعنوان “انت حياتي”. ونشر لمجرد مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام”، صورة تجمعه بالثنائي الموسيقي البرتغالي “كاليما”، خلال تصوير فيديو كليب أغنية جمعتهما، وهيأكمل القراءة »
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