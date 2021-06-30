اذاعة وتلفزيون
فضائح “غالي” على المسرح
الراضي قالت إن “عائدة من جحيم تندوف” تكشف معاناة مضطهدين بتندوف تضع فرقة “المشهد المسرحي”، ترتيباتها من أجل مسرحية جديدة تحمل عنوان “عائدة من جحيم تندوف”، اختارت أن تعالج من خلالها، موضوعا مثيرا للجدل، يكشف فضائح ابراهيم غالي، زعيم ميليشيات “البوليساريو”. وقالت بديعة الراضي، مؤلفة المسرحية، إن “عائدة من جحيمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا