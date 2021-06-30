الرياضة
الشهود والعطلة يؤجلان ملف السلة
القضية أكملت سنتها الخامسة بمحكمة جرائم الأموال أجلت محكمة الجرائم المالية، أول أمس (الاثنين)، ملف جامعة كرة السلة إلى 13 شتنبر المقبل، بسبب عدم حضور الشهود والعطلة القضائية. وعلمت “الصباح”، أن حسن شملال، أحد الشهود في الملف المتابع فيه مصطفى أوراش، رئيس جامعة السلة، باختلاس وتبديد أموال عمومية، لم يتمكنأكمل القراءة »
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