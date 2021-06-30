الرياضة
عبوب يدرب الفتيان مؤقتا
أسند فتحي جمال، المشرف على المنتخبات الوطنية الصغرى، تدريب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة مؤقتا، إلى زكرياء عبوب، مساعد مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة. وعلمت “الصباح”، أن عبوب لم يتمكن من الالتحاق بالمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، بسبب الوعكة الصحية التي ألمت به، الشيء الذي دفعأكمل القراءة »
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