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تنقيلات تزلزل المحافظات العقارية
زلزلت حركة تنقيلات واسعة أشر عليها المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، أول أمس (الاثنين)، مختلف المحافظات العقارية، إذ انصبت على العديد من رؤساء المصالح، بتنقيلهم إلى الاشتغال في مدن أخرى، كما همت بعض رؤساء مصالح المسح العقاري. وأفادت مصادر “الصباح” أن حركة التنقيلات الواسعة همت أزيد من 30 محافظةأكمل القراءة »
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