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ملتقى للنقوش الصخرية ببني ملال

منذ دقيقة واحدة
تنظم المديرية الجهوية للثقافة ببني ملال خنيفرة بتنسيق مع مديرية التراث الثقافي والمحافظة الجهوية للتراث الثقافي، الملتقى الأول للنقوش الصخرية بالأطلس الكبير الأوسط. وينظم هذا الحدث الثقافي يومي 1 و2 يوليوز المقبل بالمركز الثقافي ببني ملال تحت شعار “الخصائص وآليات المحافظة والتثمين”. وسيعرف الملتقى حضور باحثين متخصصين في أركيولوجيا الفنونأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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