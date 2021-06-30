الأولى
تحت الدف
باشرت الأحزاب حملات انتخابية سابقة لأوانها، وعقدت تجمعات، وبدأت تتسابق على “سرقة” الكائنات الانتخابية لربح مقاعد، في منظر أشبه بـ “ميركاتو” لاعبي كرة القدم. وإذا كان المواطنون استبشروا خيرا، بتحرك زعماء وقادة الأحزاب في المغرب العميق وضواحي المدن، لتبديد سوء الفهم، وتقديم الوعود، فإن أغلب هؤلاء لا يحسنون التواصل معأكمل القراءة »
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