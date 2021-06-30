حوار
بن سليمان: “بيجيدي” دخل مرحلة الشيخوخة
أحد أكبر المستقيلين من العدالة والتنمية قال إن انحرافا أصاب بعض سلوكات الحزب أجرى الحوار: يوسف الساكت قال يونس بن سليمان، رئيس مقاطعة مراكش المدينة والبرلماني المستقيل من العدالة والتنمية، إن آليات التدبير الديمقراطي بـ “بيجيدي” أصابتها الشيخوخة، إذ يشكو أزمة في إنتاج النخب والأفكار. وأكد بن سليمان، الذي خلفأكمل القراءة »
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