ملف عـــــــدالة
مصيـدة الوعـد بالـزواج
يستعمل شباب من الجنسين، الوعد بالزواج، طعما للنصب على ضحايا يستفيقون على فواجع تلازمهم طيلة حياتهم وتخلف ندوبا عميقة في نفوسهم الجريحة، بعد أن يفقدوا المال والسمعة والشرف والكرامة، في مغامرات يستلذون فيها حلاوة الكلام والجسد، قبل أن يذوقوا مرارة علقم «الشمتة». قصص مثيرة تتباين باختلاف الحالات وظروفها وحيثياتها، وتتقاطعأكمل القراءة »
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