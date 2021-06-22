الصباح الفني
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رسالة تقطع 2400 ميل عبر المحيط عثر شاب برتغالي على رسالة داخل قارورة قطعت مسافة 2400 ميل على الأقل عبر المحيط الأطلسي. وذكرت صحيفة “بوسطن غلوب” الأمريكية أن كريستيان سانتوس، البالغ من العمر 17 عاما، كان يصطاد بالرمح في جزر “الأزور” عندما وجد قنينة بلاستيكية مجعدة ألقيت في البحر بالقربأكمل القراءة »
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