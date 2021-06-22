مجتمع
ارحموا مدينة “الرحمة”!
سكانها متذمرون بسبب أشغال التهمت الطريق ومعاناة كبيرة في التنقلات «الطريق التي تم تخريبها واقتلاع إسفلتها أنفقت عليها ملايين الدراهم، وخلال العشرية الأخيرة شهدت ترميمات متوالية، قبل أن تزاح من الخارطة لتهييء ممر لـ”الباصواي»، إنها فعلا سلوكات محيرة تنم عن ضيق في الأفق، فلماذا لم يتنبأ مهندسو البيضاء إلى ماأكمل القراءة »
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