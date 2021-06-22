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النصب باسم الزواج… الطعم
إغراءات ووعود وردية واستغلال الدين تسببت في مآس للضحايا تحول الزواج من رباط مقدس إلى وسيلة للنصب، عزف فيه المتورطون على وتر الدين و»النية»، قبل أن يحولوا حياة الضحايا، خصوصا العوانس، إلى جحيم. صحيح أن النسبة الكبيرة من ضحايا النصب باسم الزواج موظفات ومستخدمات عوانس، إلا أنه لم يسلم منهأكمل القراءة »
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