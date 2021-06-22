الرياضة
جدل بسبب جمع كرة الطاولة
أعلنت جامعة كرة الطاولة موعد انعقاد جمعها العام، تمهيدا لولاية خامسة للرئيس الحالي، ضدا على قوانين اللعبة. وتفاجأت الأندية المنضوية تحت لواء الجامعة، برسائل عبر البريد الإلكتروني تدعوها لحضور الجمع، لا تحمل اسم النادي المعني بالأمر، وإنما دعوات شخصية. وتساءلت مصادر متطابقة عن السر وراء تأخر انعقاد الجمع، أربع سنوات،أكمل القراءة »
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