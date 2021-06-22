خاص
النموذج التنموي يتطلب رئيس حكومة قويا
الشامي والجعايدي والسعداني في “نادي ليكونوميست” لاستعراض تفاصيل وصفة التنمية يواصل أعضاء اللجنة التي سهرت على إعداد النموذج التنموي لقاءاتهم التواصلية لتسليط الضوء على تفاصيل ما جاء في تقارير مهمتهم والظروف، التي اشتغلوا فيها والمقاربة المعتمدة في تشخيص الوضعية الحالية والاقتراحات، التي تضمنتها والشروط التي يتعين توفرها للنجاح في تنزيلأكمل القراءة »
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