الأولى
سقوط نصاب الانتدابات الرياضية
أحالت فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، متهما بالنصب والاحتيال، والتزوير في أوراق إدارية واستعمالها، وانتحال صفة ينظمها القانون. وأسقط المتهم، البالغ من العمر 31 سنة، العديد من الضحايا في حباله، إذ أنه أفلح في الإيقاع بهم بعد تقديم وعود كاذبةأكمل القراءة »
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