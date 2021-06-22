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سقوط مزاعم سطو في بوسكورة

منذ 35 ثانية
حكم صادر عن ابتدائية البيضاء ينصف مطالب تحفيظ بقاعدة البيع الأقدم تاريخا هو المرجح فقها أسقط حكم صادر عن ابتدائية البيضاء مزاعم سطو على عقارات في بوسكورة، إذ أكد القضاء صحة مطالب تحفيظ بقاعدة مفادها أن «البيع الأقدم تاريخا هو المرجح فقها». وتوصلت «الصباح» بوثائق تفند بها المحافظة العقارية للنواصرأكمل القراءة »


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منذ 35 ثانية
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