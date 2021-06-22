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حوادث

تطورات انتحار شاب ببوفكران

منذ 24 ثانية
مثول الباشا ورئيس الجماعة أمام قاضي التحقيق لتحديد المسؤوليات وللإدلاء بشهادتهما عرف ملف انتحار الشاب (م.ر) شنقا بمقر سكناه بجماعة بوفكران ضواحي مكناس، تطورات مثيرة ومتسارعة، خاصة بعد اعتقال خليفة الباشا وعون سلطة وعنصرين من القوات المساعدة، المتابعين في حالة اعتقال بسجن تولال، إذ مثل أمام قاضي التحقيق بابتدائية مكناس،أكمل القراءة »


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منذ 24 ثانية
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