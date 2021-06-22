الرياضة
دوري “السوبر الإفريقي” يعود إلى الواجهة
موتسيبي يسابق الزمن لإطلاق مسابقة جديدة بتوصية من إنفانتينو عاد دوري «السوبر الإفريقي» إلى الواجهة من جديد، بعدما أدرج ضمن أجندة الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف» في الاجتماع الأخير، بتوصية من جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». وذكرت «كاف» في بلاغها على موقعها الرسمي بالأنترنيت، أن رئيسها باتريسأكمل القراءة »
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