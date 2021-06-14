العيون … كلية الطب والصيدلة تفتح أبوابها في شتنبر المقبل

تفتح كلية الطب والصيدلة العيون، التي عبأت مبلغ 257 مليون درهم، أبوابها في شتنبر المقبل في وجه الطلبة المنحدرين من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق التسجيل للولوج إلى كلية الطب والصيدلة بالعيون برسم السنة الجامعية 2021-2022.

وأوضحت دورية عن الوزارة أن ترشيحات مباراة الولوج، التي تخص ثماني كليات للطب والصيدلة بالمغرب، يتعين أن تتم مابين 15 يونيو و11 يوليوز على البوابة الإلكترونية +www.cursussup.gov.ma/medecine+.

وستستقبل كلية الطب بالعيون 100 طالب وطالبة ينحدرون من أقاليم العيون وطان طان وطرفاية وكلميم وأوسرد ووادي الذهب والسمارة وبوجدور وآسا الزاك. وتضم الكلية مراكز للتكوين تشمل مدرجا تبلغ طاقته الاستيعابية 400 مقعدا، وثلاث قاعات من 50 مقعدا، وقاعات متخصصة، ومقرات للتعليم النظري وأخرى للتطبيقي ومختبرات متخصصة، إضافة إلى مركز للمحاكاة، ومركز للبحث، فضلا عن مقرات سوسيو-رياضية.

ويأتي تشييد هذه الكلية، التي تمتد على مساحة 10 هكتارات، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الطموحة للمغرب الرامية إلى تكوين 3300 طبيب سنويا في الأمد المنظور، قصد مضاعفة العرض الطبي والانتقال من 6 إلى 10 أطباء لكل 10 آلاف نسمة.

وتعد الكلية من بين المشاريع المشهودة والطموحة للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015 بغلاف مالي قدره 77 مليار درهم.