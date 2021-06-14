بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع التفاؤل

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها، اليوم الاثنين، على وقع إيجابي متأثرة بأداء مؤشرها الرئيسي مازي، الذي تقدم بنسبة 0,10 في المائة محققا 12.475,03 نقطة.

وسجل MSI20 الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0,12 في المائة، مستقرا في 1.023,65 نقطة، في الوقت ذاته ارتفع ماديكس الذي يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بنسبة 0,10 في المائة، إلى 10.143,84 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15 “، انخفاضا بنسبة 1,27 في المائة، ليستقر في 11.811,64 نقطة. بينما سجل “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد” ارتفاعا بنسبة 0,64 في المائة (10.634,26 نقطة).

من جانبه، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” تقدما طفيفا بنسبة 0,07 في المائة مستقرا في 931,26 نقطة.

وعلى صعيد القيم، حققت فيني بروسيت افضل أداء هذا الصباح بنسبة 3,99 في المائة ، متقدمة على كل من صوناسيد (زائد 3,98 في المائة) وستوكفيس شمال إفريقيا (زائد 3,93 في المائة).

في المقابل، تراجع البنك المغربي للتجارة والصناعة بنسبة 1,86 في المائة، متبوعا بكل من اطلانطا سند بنسبة ناقص 1,54 في المائة، والقرض العقاري والسياحي بناقص 0,87 في المائة.