الصباح الفني
عابد في قلب “الأسد الإفريقي”
بث الدون سعد عابد، في صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل تغطيته لمناورات الأسد الإفريقي، التي حظيت بمتابعات قدرت بالآلاف. وشارك عابد متتبعي حسابه في “يوتوب” فيديوهات عن رحلته إلى مكان إجراء المناورات العسكرية، وأجرى دردشة مع عدة عسكريين مغاربة وأمريكيين، كما نقل تفاصيل بعض العمليات، وفي فيدو آخر زارأكمل القراءة »
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