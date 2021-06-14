الصباح الفني
مجد: أنا من أنصار السينما النظيفة
قالت الفنانة هدى مجد، إنها كانت محظوظة بمشاركتها في أعمال فنية مع قامات فنية كبيرة في المغرب، ومنها المخرج حسن بنجلون في أول عمل فني في حياتها بعنوان “الغرفة السوداء”، ومثل المغرب في مهرجانات عالمية. ونقلت صفحات “فيسبوكية” تصريحات مجد لإحدى القنوات الفضائية المصرية، التي كشفت فيها عن مشاركتها فيأكمل القراءة »
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