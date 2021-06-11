قافلة “انطلاقة” لجهة كلميم واد نون تحط الرحال بكلميم

حطت “قافلة انطلاقة ” لجهة كلميم واد نون لتحسيس ومواكبة الشباب المقاول وحاملي المشاريع بالمجال الترابي للجهة من أجل تحقيق طموحاتهم، اليوم الجمعة، الرحال بحاضرة الجهة كلميم .

وتأتي هذه القافلة التي ينظمها المركز الجهوي للاستثمار بكلميم واد نون، بتعاون مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات من سابع يونيو الى غاية الخامس من يوليوز المقبل، تنفيذا لتوصيات اللجنة الجهوية للمواكبة والتتبع للبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “انطلاقة”.

وتعتبر القافلة التي انطلقت بحاضرة الجهة بحضور والي جهة كلميم واد نون محمد الناجم أبهاي، مناسبة لشباب الجهة المقاولين وحاملي المشاريع من أجل الاستفادة من خدمات المواكبة والتوجيه.

وسيستفيد من القافلة، التي تنظم تحت شعار ” لديكم رؤية وطموح، لدينا الطريقة والوسيلة” شباب 21 جماعة تابعة لأقاليم الجهة (كلميم، طانطان، سيدي إفني وأسا الزاك). ويقوم بتأطيرها أطر المركز الجهوي للاستثمار وأطر الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات ومكونين من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومستخدمي الأبناك.

وتستهدف القافلة، التي ستجوب عددا من المدن والقرى بالجهة، الشباب حاملي الشهادات المؤهلين، وحاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين المسجلين في السجل الوطني، والمقاولين الأفراد من الأشخاص الذاتيين الذين لا يتوفرون على صفة مقال ذاتي، والمقاولات الصغيرة جدا بما في ذلك التجار الحرفيين.

كما تستهدف الفلاحين الأفراد والمزارعين، والمقاولات الصغيرة جدا المصدرة، والمقاولات الناشئة والتعاونيات.

ويتم خلال القافلة، التي انطلقت من بويزكارن، تنظيم لقاءات وحصص توعوية لفائدة الشباب وورشات حول دراسة جدوى المشاريع وحول الاجراءات الإدارية لخلق مقاولة وحول الاجراءات البنكية لتمويل مشاريع في إطار برنامج انطلاقة .