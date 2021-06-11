وسيط المملكة يتباحث مع منسقة منظمة الأمم المتحدة بالمغرب

استقبل وسيط المملكة، محمد بنعليلو، اليوم الجمعة، سلفيا لوبيز إكرا، المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بالمغرب.

وذكر بلاغ لمؤسسة الوسيط أن بنعليلو استعرض خلال هذا اللقاء المهام التي تقوم بها المؤسسة من أجل ضمان الحقوق الارتفاقية للأفراد والجماعات والتفاعل مع انتظاراتهم في نطاق محددات تستند إلى جودة وحكامة الخدمات الإدارية انطلاقا من الدور الذي يمكن للإدارة أن تقوم به باعتبارها إحدى دعامات إنجاح النموذج التنموي.

وأضاف المصدر ذاته أن بنعليلو أشار أيضا إلى مختلف الانشغالات التي توليها المؤسسة لبعض المؤشرات ذات العلاقة بأهداف التنمية المستدامة والتي تضمن حقوق الأجيال الحاضرة والقادمة، من شفافية وتخليق وبيئة.

وأشار البلاغ إلى أن سلفيا لوبيز إكرا، “أشادت من جهتها بالجهود التي بذلها وسيط المملكة والدبلوماسية المغربية من أجل تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار الأممي حول دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والحكم الرشيد وسيادة القانون”.

كما نوهت إكرا، يضيف البلاغ، بالاهتمام الموفق بموضوع “ضمان حق الأشخاص في وضعية إعاقة في المعلومة وفي الولوج إلى خدمات المؤسسة” كمجال للتعاون، معتبرة أن هذا الموضوع كما غيره مما تم التعبير عنه من توجهات مؤسسة وسيط المملكة ومجالات تدخلها، يشكلان مداخل مهمة لدعم التعاون وتحقيق نتائج عملية بناء على أرضية المتوافق عليه من الأهداف التي حددتها أجهزة الأمم المتحدة بالمغرب كأولويات في استراتيجية التعاون مع المملكة.